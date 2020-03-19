СМИ узнали о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

В России неизвестные «заминировали» три пассажирских самолета в четверг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах 19 марта.

По словам собеседника агентства, анонимные сообщения о взрывчатке на борту поступили на электронную почту аэропорта Домодедово. Речь идет о рейсах Санкт-Петербург–Москва, Новосибирск–Москва и Москва–Уфа.

«Первый самолет благополучно сел», — сказал источник.

С начала марта периодически поступают сообщения о минировании воздушных судов. Большинство рейсов связаны с Москвой. Как правило, после экстренных посадок бортов информация об угрозе взрыва не подтверждается.

Так, 18 марта сообщалось об угрозе взрыва на четырех лайнерах. А 16 марта злоумышленники побили рекорд: за день они сообщили о минировании пяти самолетов, которые выполняли рейсы по России.

В Кремле заявили 5 марта, что российские спецслужбы пытаются найти авторов ложных сообщений. Об инцидентах с минированиями докладывают лично президенту России Владимир Путину.