Прямой эфир

СМИ узнали о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России неизвестные «заминировали» три пассажирских самолета в четверг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах 19 марта.

По словам собеседника агентства, анонимные сообщения о взрывчатке на борту поступили на электронную почту аэропорта Домодедово. Речь идет о рейсах Санкт-Петербург–Москва, Новосибирск–Москва и Москва–Уфа.

«Первый самолет благополучно сел», — сказал источник.

С начала марта периодически поступают сообщения о минировании воздушных судов. Большинство рейсов связаны с Москвой. Как правило, после экстренных посадок бортов информация об угрозе взрыва не подтверждается.

Так, 18 марта сообщалось об угрозе взрыва на четырех лайнерах. А 16 марта злоумышленники побили рекорд: за день они сообщили о минировании пяти самолетов, которые выполняли рейсы по России.

В Кремле заявили 5 марта, что российские спецслужбы пытаются найти авторов ложных сообщений. Об инцидентах с минированиями докладывают лично президенту России Владимир Путину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о сообщении о «минировании» четырех самолетов в России
Злоумышленники «заминировали» три летящих из Москвы самолета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020