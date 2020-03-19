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Дату проведения последних звонков назвали в Пензенской области

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В Пензенской области определили дату проведения последних звонков. Праздник для 9 и 11-х классов состоится 21 мая.

По данным регионального министерства образования, с 22 мая у выпускников начнется период государственных экзаменов, поэтому последние звонки будут проведены заранее. Выпускные в Пензенской области состоятся 26 июня, сообщает ИА «Пенза-пресс». К этому дню школьники завершат сдачу единых государственных экзаменов.

В регионе девятый класс закончат почти 11,4 тыс. ребят. В 11-х классах учатся более 5,5 тыс. школьников.

Ранее с датами последних звонков определилось правительство Мурманской области. В разных муниципалитетах они пройдут с 20 по 26 мая.

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