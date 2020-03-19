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Пожилой водитель погиб в ДТП в Брянской области

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В Жуковском районе Брянской области столкнулись легковые отечественная машина и иномарка. Погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в среду, 18 марта, на улице Ленина в поселке Дубровка. По предварительной информации, 71-летний водитель ВАЗ-2106 при выезде со второстепенной дороги не уступил Nissan Almera, которым управлял 46-летний мужчина. Машины столкнулись, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки скончался. У водителя иномарки диагностирован ушиб грудной клетки. Медики оказали ему помощь и назначили домашнее лечение.

Ранее 19 марта сообщалось, что в Орловской области проводится проверка по факту массового ДТП с участием трех машин. Один человек погиб, трое были госпитализированы.

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