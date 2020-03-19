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Выплаты по программе «Земский доктор» увеличили в Омской области

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Омской области повысили размер единовременных выплат врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор». Мера направлена на привлечение новых медицинских кадров.

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков, на сегодняшний день требуется как минимум 181 специалист в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Медпомощь в удаленных территориях оказывается в выездной форме, однако власти обязаны обеспечить населенные пункты постоянными специалистами, подчеркнул министр. Об этом пишет ИА «Город55».

Поддержка предназначена для медиков, переехавших в удаленные более чем на 100 км от Омска населенные пункты. Врачам будут выплачивать 1,5 млн рублей, фельдшерам — 700 тыс. рублей. Ранее размер выплат составлял 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

Средства предоставляются после подписания трудового договора с медучреждением на срок не менее трех лет.

В декабре сообщалось, что администрация Новочеркасска (Ростовская область) прорабатывает вопрос о единовременной выплате в размере 1 млн рублей из местного бюджета новым врачам «Специализированной инфекционной больницы».

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