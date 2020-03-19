Общественный транспорт начали дезинфицировать в Челябинске

По рекомендации Роспотребнадзора в Челябинске начали дезинфицировать электротранспорт. Обеззараживание проводят в салонах трамваев и троллейбусов.

Обработка поручней и пластиковых поверхностей проводится по окончании каждого рейса на конечных остановках. Дезинфекция сидений производится в обеденный перерыв, пишет 1obl.ru. Кроме того, при заходе в депо в транспорте проводят сухую и влажную уборку.

Перед выходом на рейс все сотрудники общественного транспорта проходят медицинский осмотр.

В связи с ситуацией с коронавирусом в 80 регионах России был введен режим повышенной готовности. В стране зафиксировано 147 случаев заболевания, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти 79-летней пациентки, но в оперативном штабе уточнили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года. В мире заболели более 220 тыс. человек.