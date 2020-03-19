Центральные улицы в деревнях и селах Башкирии заасфальтируют

В Башкирии запустят программу «Родная улица», на которую до 2025 года потратят 4,8 млрд рублей. На эти средства будут класть асфальт на центральных улицах в населенных пунктах с численностью населения более 100 человек, на которых находятся детские сады, школы и ФАПы.

Чиновники уже подготовили полный список объектов. В 41 районе отремонтируют дороги местного значения, в 48 районах — магистрали регионального и межмуниципального значения, передает ИА «Башинформ».

Ранее Уфа присоединилась ко всероссийской акции «Улица Победы». В городе приведут в порядок улицы, которые названы в честь участников Великой Отечественной войны. В перечень благоустройства попали улицы Новоженова, Мустая Карима, Ветошникова. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 22 участка улиц.