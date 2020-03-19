Прямой эфир

Центральные улицы в деревнях и селах Башкирии заасфальтируют

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии запустят программу «Родная улица», на которую до 2025 года потратят 4,8 млрд рублей. На эти средства будут класть асфальт на центральных улицах в населенных пунктах с численностью населения более 100 человек, на которых находятся детские сады, школы и ФАПы.

Чиновники уже подготовили полный список объектов. В 41 районе отремонтируют дороги местного значения, в 48 районах — магистрали регионального и межмуниципального значения, передает ИА «Башинформ».

Ранее Уфа присоединилась ко всероссийской акции «Улица Победы». В городе приведут в порядок улицы, которые названы в честь участников Великой Отечественной войны. В перечень благоустройства попали улицы Новоженова, Мустая Карима, Ветошникова. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 22 участка улиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 190 млн рублей потратят на дорожный ремонт в Уфе
Государственную академию транспорта создадут в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020