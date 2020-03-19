Прямой эфир
Сюжет:

Томские школы получат современное цифровое оборудование

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Томска в этом году приобретут для 21 школы современную цифровую технику, в том числе ноутбуки. Закупки на сумму более 81 рублей организованы в рамках нацпроекта «Образование». Еще около 15 млн рублей будет направлено на обновление программного обеспечения и повышение квалификации педагогов.

«Это требование времени, поскольку большинство профессий сегодня предполагает использование компьютерных технологий, интернета, автоматизацию процессов», – пояснил мэр города Иван Кляйн. Об этом сообщает РИА «Томск».

Новое оборудование появится в Академическом лицее, лицее при Томском политехе (ТПУ), в школах №№ 3, 4, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 49, 54, 58, 65, 66, 67, школе-интернате №1, а также в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ № 22.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Безработные учителя войдут в резерв для будущих школ Томска
Первый мобильный томский «Кванториум» запустят в августе 2020 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020