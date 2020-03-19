Томские школы получат современное цифровое оборудование

Власти Томска в этом году приобретут для 21 школы современную цифровую технику, в том числе ноутбуки. Закупки на сумму более 81 рублей организованы в рамках нацпроекта «Образование». Еще около 15 млн рублей будет направлено на обновление программного обеспечения и повышение квалификации педагогов.

«Это требование времени, поскольку большинство профессий сегодня предполагает использование компьютерных технологий, интернета, автоматизацию процессов», – пояснил мэр города Иван Кляйн. Об этом сообщает РИА «Томск».

Новое оборудование появится в Академическом лицее, лицее при Томском политехе (ТПУ), в школах №№ 3, 4, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 49, 54, 58, 65, 66, 67, школе-интернате №1, а также в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ № 22.