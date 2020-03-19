Госдума разрешила перемещать заключенных ближе к родным

Госдума РФ приняла закон, разрешающий перевод осужденных в исправительные учреждения вблизи дома или места проживания родственников. Для этого вносятся изменения в две статьи Уголовно-исполнительного кодекса России.

Закон касается как тех, кого только направляют в исправительные учреждения, так и перевода уже осужденных, передает «РИА Новости».

В число родственников, ближе к которым могут перевести осужденных, включены супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки. Мера касается как заключенных, так и приговоренных к принудительным работам.

Прежние правила предусматривают отправку осужденных в колонии того региона, где они жили или были осуждены. Если в регионе нет учреждения или не хватает мест, осужденного направляют на территорию другого субъекта федерации. Закон предусматривает в подобных случаях перемещение не в любой регион, а в ближайший.

Решение о переводе будет приниматься на основании письменного заключения самого осужденного или с его согласия по просьбе родственников.

В январе группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. Речь идет о том, чтобы обязать сотовых операторов прекращать оказание услуг по определенным номерам на основании заявления руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы.