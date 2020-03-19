Прямой эфир

Госдума разрешила перемещать заключенных ближе к родным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума РФ приняла закон, разрешающий перевод осужденных в исправительные учреждения вблизи дома или места проживания родственников. Для этого вносятся изменения в две статьи Уголовно-исполнительного кодекса России.

Соседи по неволе: рецидивистов и впервые осужденных разместят рядом
Не дожидаясь принятия поправок в законодательство, в единственной столичной колонии-поселении «первоходов» уже поселили вместе с «бывалыми»

Закон касается как тех, кого только направляют в исправительные учреждения, так и перевода уже осужденных, передает «РИА Новости».

В число родственников, ближе к которым могут перевести осужденных, включены супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки. Мера касается как заключенных, так и приговоренных к принудительным работам.

Прежние правила предусматривают отправку осужденных в колонии того региона, где они жили или были осуждены. Если в регионе нет учреждения или не хватает мест, осужденного направляют на территорию другого субъекта федерации. Закон предусматривает в подобных случаях перемещение не в любой регион, а в ближайший.

Решение о переводе будет приниматься на основании письменного заключения самого осужденного или с его согласия по просьбе родственников.

В январе группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. Речь идет о том, чтобы обязать сотовых операторов прекращать оказание услуг по определенным номерам на основании заявления руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свидания в колониях и СИЗО отменили из-за коронавируса
В России сократилось число подростков в колониях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020