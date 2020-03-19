Дело возбудили по факту гибели трех человек на пожаре в Липецкой области

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух мужчин на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел утром в среду, 18 марта, в доме в деревне Малые Извалы. В ходе тушения пожарные обнаружили тела женщины 1959 года рождения и двух мужчин 1962 и 1977 годов рождения, пишет GOROD48.

По данным СК, дом не был подключен к газоснабжению – отопление происходило с помощью электрического обогревателя кустарного производства. Очаг возгорания установлен именно в месте расположения обогревателя, что может свидетельствовать о его неисправности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

17 марта сообщалось, что в Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре. Согласно информации СУ СК РФ по региону, инцидент случился в ночь на пятницу, 13 марта. При ликвидации пожара из дома также был эвакуирован 73-летний мужчина.