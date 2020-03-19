Прямой эфир

Дело возбудили по факту гибели трех человек на пожаре в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух мужчин на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел утром в среду, 18 марта, в доме в деревне Малые Извалы. В ходе тушения пожарные обнаружили тела женщины 1959 года рождения и двух мужчин 1962 и 1977 годов рождения, пишет GOROD48.

По данным СК, дом не был подключен к газоснабжению – отопление происходило с помощью электрического обогревателя кустарного производства. Очаг возгорания установлен именно в месте расположения обогревателя, что может свидетельствовать о его неисправности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

17 марта сообщалось, что в Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре. Согласно информации СУ СК РФ по региону, инцидент случился в ночь на пятницу, 13 марта. При ликвидации пожара из дома также был эвакуирован 73-летний мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека погибли при пожаре в Симферополе
Проверку организовали по факту гибели женщины при пожаре на Вологодчине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020