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В Домодедово задержали мигрантов по подозрению в краже оборудования со склада

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Полицейские задержали двоих сотрудников строительного гипермаркета в Домодедово по подозрению в краже больше 20 единиц техники и оборудования со склада. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, оба подозреваемых 21 и 33 лет являются мигрантами из Средней Азии. Подозреваемые занимались сортировкой и погрузкой товара на электрическом погрузчике, нарушали целостность упаковки и вывозили дорогу технику, будучи сотрудниками склада. Когда фура выезжала с территории торгового комплекса, их сообщник-водитель похищенное имущество перекладывал в кабину.

Задержать злоумышленников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Оба оказались ранее судимыми. Задержанные пояснили, что похищенное имущество продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды. В общей сложности они похитили 23 единицы электроинструментов.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемые заключены под стражу. Полиция проводит проверку по факту случившегося, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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