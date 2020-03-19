Аксенов заявил об отсутствии заразившихся коронавирусом в Крыму

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 не подтвердилось ни у кого из крымчан. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 19 марта.

По словам Аксенова, на сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — десять пациентов. «При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился», — приводит «РИА Новости» слова главы республики.

Политик добавил, что в регионе разработали комплексный план и все анализы и пробы проходят исследования и получают подтверждения в противочумной лаборатории. Все медицинские организации на сегодняшний день имеют всё необходимое оборудование.

Аксенов отметил, что «в общем по республике» есть дефицит масок. Однако медицинские организации и службы, которые работают непосредственно с населением, полностью оснащены масками и защитными костюмами. «Около 900 тыс. масок сегодня в наличии и 800 тыс. есть в резерве. Около 11 тыс. одноразовых костюмов для медицинских работников приобретено», — заключил он.

Накануне, 18 марта, Путин встретился с представителями общественности Крыма и Севастополя в рамках рабочей поездки. Кроме того, он планировал встретиться с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ранее, 17 марта, Развожаев заявил об отмене властями города всех массовых мероприятий в связи с угрозой распространения инфекции. Также отмечалось, что масштабные мероприятия отменены по всей республике.

Ранее в тот же день Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля из-за возможного распространения коронавируса.

Эпидемия SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, началась в декабре в городе Ухань в Китае. По данным международного статистического агентства Worldometer на 19 марта, в мире заразилось более 220 тыс. человек, погибло свыше 8,9 тыс. пациентов, а вылечилось — более 85 тыс.