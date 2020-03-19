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Человек погиб при утечке аммиака на заводе в Тульской области

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Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Утечка аммиака произошла на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области, один человек погиб. Об этом «РИА Новости» 19 марта рассказали в экстренных службах региона.

«В результате разгерметизации трубопровода в одном из цехов АО «НАК «Азот» произошла утечка жидкого аммиака в объеме более 400 л», — сказал собеседник агентства.

В результате ЧП скончался один человек. Как уточняет сайт kp.ru, он был дежурным слесарем. Аварийный участок трубопровода перекрыли. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.

Как отмечает телеканал «360», из-за инцидента на заводе пришлось остановить один агрегат, однако технологический процесс не нарушен. «Азот» сейчас работает в обычном режиме.

Специалисты уже взяли пробы воздуха. Анализ установил, что концентрация аммиака не превышает допустимую норму.

В августе 2019 года утечку аммиака зафиксировали на казанском складе молочной продукции. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве.

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