Дело возбудили после наезда автомобиля на инвалида в Магадане

Уголовное дело возбуждено по факту наезда водителя автомобиля на пешехода, находившегося в инвалидном кресле в Магадане. Дело расследуется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых впоследствии скончался.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное УМВД, в ноябре 2019 года водитель сбил человека в инвалидном кресле в районе Дома инвалидов в микрорайоне Солнечном в Магадане. Установлено, что автомобиль быт технически исправен, он двигался по дороге с нарушением ПДД. Водитель ничего не сделал для того, чтобы снизить скорость.

По результатам расследования действиям водителя дадут юридическую оценку. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

2 марта сообщалось о крупном ДТП на 1881-м км федеральной автодороги «Колыма» Якутск–Магадан. Там перевернулся автомобиль Toyota Tundra. Два человека получили травмы.