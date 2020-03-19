На Байкальской буерной неделе соревнуются в лодках на коньках

Байкальская буерная неделя в самом разгаре, участники соревнуются на льду озера в лодках на коньках. Белоснежные паруса гордо развеваются на ветру. Обычная скорость такого судна ­­150–200 км/ч, многие сделаны своими руками. В мероприятии участвуют более 70 человек, в том числе европейцы. Люди приезжают в уникальное природное место, несмотря на пандемию.