В правительстве предупредили и возможном усилении ограничений из-за коронавируса

В России при необходимости могут быть усилены ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг, 19 марта, на официальном сайте правительства РФ.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», — говорится в тексте.

Под ограничениями имеются ввиду противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях и отмены массовых мероприятий в сфере культуры и спорта. В кабмине подчеркнули, что лица, прибывающие из других стран, по-прежнему подлежат изоляции и жесткому медицинскому наблюдению.

«Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания — острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) — не покидать дом и незамедлительно вызвать врача», — цитирует заявление RT. Работодателям рекомендуется рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удаленном доступе.

Также в заявлении говорится, что кабмин рассматривает пандемию коронавируса как один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет, сообщается на сайте kp.ru.

Отмечается, что в России создан запас в 700 тыс. тест-систем на коронавирус, который будет пополняться. Ежедневная мощность производства составляет до 100 тыс.

С января специалисты Роспотребнадзора досмотрели на границе более 4,5 млн человек, среди которых было обнаружено более 400 лиц с признаками инфекционных заболеваний. Были досмотрены лица, прибывшие воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом.

В ведомстве пояснили, что помещению в инфекционный стационар подлежат люди, нарушившие режим домашнего карантина по коронавирусу, уточняет REGNUM.

Ранее в этот же день в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.