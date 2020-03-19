Прямой эфир
Сюжет:

В правительстве предупредили и возможном усилении ограничений из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России при необходимости могут быть усилены ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг, 19 марта, на официальном сайте правительства РФ.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», — говорится в тексте.

Под ограничениями имеются ввиду противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях и отмены массовых мероприятий в сфере культуры и спорта. В кабмине подчеркнули, что лица, прибывающие из других стран, по-прежнему подлежат изоляции и жесткому медицинскому наблюдению.

«Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания — острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) — не покидать дом и незамедлительно вызвать врача», — цитирует заявление RT. Работодателям рекомендуется рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удаленном доступе.

Также в заявлении говорится, что кабмин рассматривает пандемию коронавируса как один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет, сообщается на сайте kp.ru.

Отмечается, что в России создан запас в 700 тыс. тест-систем на коронавирус, который будет пополняться. Ежедневная мощность производства составляет до 100 тыс.

С января специалисты Роспотребнадзора досмотрели на границе более 4,5 млн человек, среди которых было обнаружено более 400 лиц с признаками инфекционных заболеваний. Были досмотрены лица, прибывшие воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом.

В ведомстве пояснили, что помещению в инфекционный стационар подлежат люди, нарушившие режим домашнего карантина по коронавирусу, уточняет REGNUM.

Ранее в этот же день в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020