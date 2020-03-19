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Первые военные летчицы в России приступили к учебным полетам

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Девушки-курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к первым учебным полетам.

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Вместе с инструктором девушки выполняют учебные полеты на самолетах Л-410. Отмечается, что пока до полетов допущены студентки 3 курса, обучающиеся по программам военно-транспортной авиации. Остальные девушки пройдут учебную практику на краснодарских аэродромах позже.

Перед полетом перед курсантками выступил генерал-майор Сергей Румянцев. Он отметил, что этот долгожданный день знаменует собой начало осуществления мечты стать летчиком.

«Первый полет для курсанта — это не рядовое событие, а целая веха в жизни будущего летчика», — цитирует его слова ТАСС в четверг, 19 марта.

О том, что женщины в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, стало известно в августе прошлого года.

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