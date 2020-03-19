Пилорама загорелась во Владимирской области

В Муроме (Владимирская область) произошел пожар на пилораме. Площадь возгорания достигла 600 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС в четверг, 19 марта.

Информация о пожаре поступила в 6:23. Пожарные ликвидировали открытое горение, ведется проливка конструкций, передает ТАСС.

В результате пожара никто не пострадал.

В январе в Дятьково (Брянская область) загорелось здание мебельного цеха. Площадь возгорания составила 740 кв. м, на тушение ушло около пяти часов.