Власти ЕАО не будут опрыскивать воздух препаратами от коронавируса

В правительстве ЕАО назвали ложью информацию о планах властей с вертолетов опрыскивать воздух от коронавируса. Она не соответствует действительности.

В ЕАО, как и в других городах России, подобных мероприятий проводить не будут, говорится в сообщении кабинета министров области, на которое ссылается ИА EAOMedia.

19 марта сообщалось, что в Амурской области под суд пойдет местная жительница, которая распространяла ложные сведения о коронавирусе в России. Она рассказывала якобы о заболевших гражданах региона.