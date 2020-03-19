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Военные инженеры ЦВО начали подрывные работы на реках Южного Урала

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В Ашинском районе Челябинской области с 19 марта начались подрывные работы на реке Сим. Операцию проводят специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО). Соответствующее решение было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

«Подрывная группа из Алкино прибыла в Ашинский район Челябинской области, где провела рекогносцировку реки Сим. Толщина льда на данном участке не превышает 70 см. Военнослужащие рассчитали массу зарядов и приступили к подготовительным работам. Всего планируется использовать 500 кг взрывчатых веществ, подрывы осуществят за несколько дней», — рассказали в пресс-службе округа.

К месту проведения взрывных работ в районах Южного Урала было направлено семь подрывных групп в составе 60 военнослужащих и 14 единиц специальной техники. Отмечается, что целях защиты местных поселений и региональной инфраструктуры от сезонных подтоплений будет проведено около 20 управляемых взрывов, которые саперы обещали закончить в течение нескольких дней.

По словам начальника инженерных войск ЦВО полковника Дмитрия Коруца, до конца 2020 года будет сформировано более 40 военных подрывных бригад, которые будут направлены в различные районы для проведения разведывательной работы и предотвращения паводков.

Ранее в марте сообщалось о проведении ледовзрывных работ в Алтайском крае и в Томской области.

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