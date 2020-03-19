Циклон приближается к Хабаровскому краю и накроет его к 20 марта

На территории южных районов и на востоке Хабаровского края 20 марта 2020 года ожидаются неблагоприятные погодные явления. В Бикинском и Вяземском районах, районе имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском муниципальных районах возможны осадки, местами сильные, усиление ветра по долинам рек и на побережье до 20 м/с.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю, на которое ссылается ИА AmurMedia, предупредили, что циклон может привести к авариям на объектах энергоснабжения, ЖКХ, увеличению количества ДТП, нарушениям транспортного сообщения.

Из-за резких порывов ветра возможно обрушение слабо укрепленных конструкций, падение старых деревьев. Главы муниципалитетов получили рекомендации по снижению риска ЧС. Жителям Хабаровского края советуют позаботиться о личной безопасности — отказаться от походов в лес и на рыбалку, не совершать длительных поездок на собственном автотранспорте и внимательно следить за детьми.