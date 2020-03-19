В Благовещенске пять советских судов поднимут со дна реки Зеи

Со дна Астрахановского затона реки Зеи в Благовещенске к концу сентября поднимут пять советских судов. На эти цели выделено 11,4 млн рублей из федерального бюджета. Три из них — судна проекта «376У» или «Ярославец» (служебно-вспомогатесуднольные многоцелевые катера), два — судна проекта «Т-4» или «Танковоз» (десантные катера). Эти объекты были затоплены в 2004 году.

Планируется, что суда раскопают из речного грунта, поднимут с помощью понтонов и откачают воду из трюмов. После этого их отбуксируют к пункту отстоя корабельного состава, сообщает asn24.ru.

Напомним, власти Татарстана намерены к 2024 году поднять со дна в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах 21 затопленное судно. К 2021 году окончательно определится вопрос финансирования. Подъем затонувших судов проводится в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги.