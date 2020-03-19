Прямой эфир
Сюжет:

Посольство РФ рассказало о помощи в возвращении россиян из Нидерландов

0
Фото: REUTERS/Borut Zivulovic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское посольство в Гааге предпринимает всевозможные меры в связи с коронавирусом для помощи в эвакуации граждан России, временно пребывающих на территории Королевства Нидерландов. Об этом в среду, 18 марта, рассказали в дипломатическом представительстве.

Самодепортация: из-за COVID-19 иностранцы не могут вернуться домой
РФ вывезла большинство своих туристов из Европы, но проблема Черногории сохраняется

Сотрудники дипмиссии заявили о поддержании постоянного контакта с представителями «Аэрофлота», который на данный момент выполняет ежедневные трехразовые рейсы «Амстердам — Москва», несмотря на ограничения авиаперелетов со многими европейскими государствами.

«Консульским отделом, а также силами пресс-атташе оказывается информационно-консультационная поддержка всем соотечественникам, обращающимся за помощью как по телефонам горячей линии, так и в социальных сетях диппредставительства», — отметили собеседник из посольства в разговоре с ТАСС.

Накануне Reuters сообщало о том, что правительство Нидерландов с 17 марта закрывает границы для всех въезжающих, кроме граждан стран Евросоюза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посоветовал всем жителям не покидать территорию страны без особой необходимости.

В стране были закрыты все культурно-развлекательные учреждения и пространства по организации общественного питания. Музыкальный конкурса «Евровидение-2020» был официально отменен и перенесен на 2021 год в Роттердам.

По данным на 18 марта, в Нидерландах было зафиксировано 2051 случай заражения коронавирусом. Двое пациентов были полностью вылечены и выписаны из больницы. Около 58 человек умерли от инфекционных осложнений. Первый официальный случай заражения опасным инфекционным заболеванием был зарегистрирован 27 февраля.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 0:30 мск 19 марта, в мире инфицировано более 217 436 человек, вылечились 84 383 пациента, а умер 8919 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 130 странах.

14 марта нидерландские ученые рассказали об обнаружении антитела к коронавирусу, которое может стать основой для будущего лекарства от болезни нового типа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ в Бразилии сообщило о проблеме с возвращением россиян
В Германии резко выросло число зараженных COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020