Посольство РФ рассказало о помощи в возвращении россиян из Нидерландов

Российское посольство в Гааге предпринимает всевозможные меры в связи с коронавирусом для помощи в эвакуации граждан России, временно пребывающих на территории Королевства Нидерландов. Об этом в среду, 18 марта, рассказали в дипломатическом представительстве.

Сотрудники дипмиссии заявили о поддержании постоянного контакта с представителями «Аэрофлота», который на данный момент выполняет ежедневные трехразовые рейсы «Амстердам — Москва», несмотря на ограничения авиаперелетов со многими европейскими государствами.

«Консульским отделом, а также силами пресс-атташе оказывается информационно-консультационная поддержка всем соотечественникам, обращающимся за помощью как по телефонам горячей линии, так и в социальных сетях диппредставительства», — отметили собеседник из посольства в разговоре с ТАСС.

Накануне Reuters сообщало о том, что правительство Нидерландов с 17 марта закрывает границы для всех въезжающих, кроме граждан стран Евросоюза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посоветовал всем жителям не покидать территорию страны без особой необходимости.

В стране были закрыты все культурно-развлекательные учреждения и пространства по организации общественного питания. Музыкальный конкурса «Евровидение-2020» был официально отменен и перенесен на 2021 год в Роттердам.

По данным на 18 марта, в Нидерландах было зафиксировано 2051 случай заражения коронавирусом. Двое пациентов были полностью вылечены и выписаны из больницы. Около 58 человек умерли от инфекционных осложнений. Первый официальный случай заражения опасным инфекционным заболеванием был зарегистрирован 27 февраля.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 0:30 мск 19 марта, в мире инфицировано более 217 436 человек, вылечились 84 383 пациента, а умер 8919 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 130 странах.

14 марта нидерландские ученые рассказали об обнаружении антитела к коронавирусу, которое может стать основой для будущего лекарства от болезни нового типа.