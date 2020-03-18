Школьников в Приморье переведут на дистанционное обучение в апреле

Школьники Приморского края планово пойдут на каникулы с 23 по 1 апреля, а после этого еще до 12 апреля будут учиться дистанционно. Как пояснила министр образования региона Наталья Бондаренко, детские сады пока будут работать в штатном режиме.

«Информация, которую озвучил Рособрнадзор, имела только рекомендательный характер. В России насчитывается уже 25 регионов, где зафиксировали коронавирус. В нашем крае случаев заражения этой опасной инфекцией нет», — сказала глава ведомства.

Кроме того, переносятся сроки досрочного периода сдачи ЕГЭ, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве края. Ранее перекличка в школах Владивостока о наличии у детей гаджетов, пригодных для возможного перехода на дистанционный режим обучения, обеспокоила многих родителей.