Подросток ради эксперимента вдохнул газ из баллончика и умер

В Белореченском районе Красноярского края погиб 17-летний школьник, вдохнув газ из баллончика. Трагедия произошла в лесу возле поселка Первомайского. Подросток пошел туда с друзьями.

В рамках эксперимента они решили подышать опасным газом. Погибший оказался самым смелым и первым сделал это. Когда парень потерял создание, другие ребята побежали за помощью. Школьника доставили в фельдшерский пункт, но врачам не удалось спасти его жизнь, сообщает ИА KrasnodarMedia. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти подростка.

Напомним, 28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он, по некоторым данным, организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.