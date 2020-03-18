Прямой эфир

Подросток ради эксперимента вдохнул газ из баллончика и умер

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белореченском районе Красноярского края погиб 17-летний школьник, вдохнув газ из баллончика. Трагедия произошла в лесу возле поселка Первомайского. Подросток пошел туда с друзьями.

В рамках эксперимента они решили подышать опасным газом. Погибший оказался самым смелым и первым сделал это. Когда парень потерял создание, другие ребята побежали за помощью. Школьника доставили в фельдшерский пункт, но врачам не удалось спасти его жизнь, сообщает ИА KrasnodarMedia. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти подростка.

Напомним, 28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он, по некоторым данным, организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Названа причина смерти участников вечеринки с сухим льдом в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020