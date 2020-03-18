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США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Госдеп США объявил о приостановлении оказания визовых услуг в большинстве стран мира из-за распространения коронавируса. Соответствующий пост появился в Twitter ведомства.

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«Реагируя на COVID-19, Госдепартамент приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США также высказали уверенность в том, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону, а пока призвали всех заинтересованных проверять сайты посольств и консульств для получения более подробной информации.

Ранее 18 марта стало известно, что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности для пресечения распространения инфекции.

В настоящее время во всех 50 штатах США зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Число заболевших в стране, согласно информации международного агентства статистики Worldometer, составляет около 7,7 тыс., скончались 175 пациентов.

Пневмония COVID-19, вызванная новым коронавирусом, начала распространяться в конце декабря прошлого года. Очаг эпидемии находился в китайском Ухане. За два с лишним месяца заболевание охватило практически все страны мира. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. человек, умерли 8244 человека.

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