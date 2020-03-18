Цены на билеты понизили в зоопарке Красноярске

Из-за пандемии коронавируса в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» перешли на усиленные меры безопасности. В зоопарке отменили массовые мероприятия и закрыли доступ в комплексы африканских копытных животных и экзотических животных. Кроме того, для посетителей временно недоступен вольер с журавлями и акватеррариум.

Сейчас в помещениях зоопарка работают бактерицидные рециркуляторы воздуха, а на территории каждые два часа проводится уборка антибактериальными средствами. Кроме того, в настоящее время цена за входной билет снизилась в два раза и теперь составляет 200 рублей для взрослых и 100 рублей для детей, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее сообщалось, что белая медведица Аврора из «Роева ручья» в Красноярске «выйдет замуж» за своего сородича по кличке Балу из зоопарка в Ижевске. На время ее туда перевезут, а потом вернут обратно. Аврору доставят в Удмуртию в специальном автотрейлере в сопровождении сотрудника парка «Роев ручей».