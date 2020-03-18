Около 100 ФАПов установят в Ростовской области до 2022 года

В Ростовской области до 2022 года установят почти 100 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона.

Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Василий Голубев поручил минздраву не допустить уменьшения количества ФАПов. Он поставил задачу ускорить их приобретение и замену. Денежные средства на эти цели направят из регионального бюджета, пишет RostovGazeta.

Помимо установки фельдшерских пунктов, в 2020 году запланировано внедрить во всех детских поликлиниках региона элементы «Бережливой поликлиники».

До 2024 года также планируется реконструировать и построить 99 поликлиник, подстанций скорой медпомощи и участковых больниц.

В январе сообщалось, что власти Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году закупят 72 модульных ФАПа. В общей сложности на территории республики нужно заменить около 300 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году запланирована замена 100 из них.