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Путин заявил о недопустимости русского «авось» в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин 18 марта на встрече с представителями общественности Крыма заявил о недопустимости русского «авось» в борьбе с коронавирусом.

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«Нельзя подвергать свое здоровье и свою жизнь опасности и подвергать жизнь и здоровье опасности других людей. Поэтому вот этот известный русский «авось» в данном случае абсолютно непригоден», — сказал он.

Президент добавил, что такой подход необходимо отложить в сторону и проявить максимальную ответственность.

Путин подчеркнул, что в сложившихся условиях люди должны объединить усилия, помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину. В свою очередь, органы власти должны «проявить компетентность».

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

В России подтверждено 147.случаев заболевания.

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