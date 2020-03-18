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Почти 70 уголовных дел об ошибках врачей возбуждено в Приморье

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В 2019 году в следственное управление СК РФ по Приморскому краю поступило 118 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Возбуждено 68 уголовных дел.

Как сообщает ИА PrimaMedia, наиболее часто недостатки в оказании медицинской помощи выявляются при родовспоможении. Помимо диагностических, тактических и лечебных дефектов, врачами в каждом случае допускаются дефекты ведения медицинской документации, которые препятствуют установлению обстоятельств оказания помощи. Участники рабочей группы выработали конкретные меры, направленные на повышение качества расследования уголовных дел в медицинской сфере, сроки производства экспертиз.

Ранее жительница села Горки Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отсудила 1 млн рублей у медучреждения за врачебную ошибку. Женщине провели лапараскопическую операцию в Тюмени, пациентке удалили желчный пузырь и кисту правого яичника. Однако в ходе вмешательства медики повредили часть сигмовидной кишки.

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