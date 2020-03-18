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Источник в МИД РФ назвал ложью слова Помпео об убийстве турецких военных в САР

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Соединенные Штаты скатываются к откровенной лжи, заявляя об убийстве турецких военных в Сирии. Об этом ТАСС заявил источник в МИД России в среду, 18 марта.

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Вашингтон продолжает антироссийскую пропаганду даже во время пандемии коронавируса, отметил он. По словам собеседника агентства, США лгут, чтобы вбить клин во взаимодействие России и Турции в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Очередным возмутительным заявлением отметился, выступая 17 марта на пресс-брифинге, госсекретарь Майкл Помпео», — подчеркнул дипломат.

Накануне госсекретарь Помпео заявил об ответственности России за убийства турецких военных в Сирии. По его словам, Вашингтон уверен, что РФ уничтожила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций. Он также выразил поддержку Анкаре и одобрил ее действия в сирийской провинции Идлиб.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что военные в том районе не должны были находиться, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

В результате Анкара начала военную операцию в Сирии и запросила поддержки США и НАТО.

5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации.

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