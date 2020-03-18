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Путин назначил атамана Енисейского казачества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин назначил Павла Артамонова атаманом Енисейского войскового казачьего общества. Соответствующий указ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить Артамонова Павла Петровича атаманом Енисейского войскового казачьего общества», — говорится в документе.

Ранее, 8 марта, Путин утвердил атамана Всероссийского казачьего общества Николая Колуду и епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников) Сергея Ряховского членами Общественной палаты.

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