Путин назначил атамана Енисейского казачества
Президент России Владимир Путин назначил Павла Артамонова атаманом Енисейского войскового казачьего общества. Соответствующий указ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю утвердить Артамонова Павла Петровича атаманом Енисейского войскового казачьего общества», — говорится в документе.
Ранее, 8 марта, Путин утвердил атамана Всероссийского казачьего общества Николая Колуду и епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников) Сергея Ряховского членами Общественной палаты.