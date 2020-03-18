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Кабмин Португалии поддержал инициативу о введении режима ЧС

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Правительство Португалии поддержало инициативу президента Марселу Ребелу де Соузы, предложившего из-за угрозы коронавируса ввести в стране режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 18 марта, сообщило издание A Bola.

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Об одобрении предложения президента заявил премьер-министр Антониу Кошта после экстренного заседания кабмина. По закону Португалии глава государства может объявить режим ЧС, но решение подлежит одобрению правительством и утверждению парламентом.

В Португалии, по последним данным, зафиксированы 642 случая коронавирусной инфекции. В среду глава совета директоров португальского банка Santander Антониу Виейра Монтейру скончался от коронавируса. Эта смерть стала второй в Португалии от коронавируса.

13 марта кабмин Португалии объявил о состоянии повышенной готовности в стране из-за угрозы распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2). В этот день португальский премьер Антониу Кошта заявил о закрытии всех школ страны с 16 марта по 9 апреля.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек , при этом 8244 пациентов умерли.

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