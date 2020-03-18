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Проверку организовали по факту гибели женщины при пожаре на Вологодчине

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В Бабаевском районе Вологодской области после тушения пожара в частном доме обнаружили тело женщины. По факту ее гибели проводится проверка.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 16 марта в деревне Кийно. О пожаре в экстренные службы сообщили очевидцы.

После тушения было обнаружено тело погибшей женщины. Предположительно, это хозяйка дома 1972 года рождения.

По предварительной информации, накануне погибшая употребляла алкогольные напитки.

Причины возникновения пожара и гибели женщины устанавливаются, назначен ряд экспертиз. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 18 марта сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырех человек в результате пожара в Симферополе. По предварительным данным, мужчина, женщина и двое их внучек отравились угарным газом.

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