Театр юного зрителя реконструируют в Казани

В Казани планируют модернизировать и реконструировать здания Театра юного зрителя (ТЮЗа). Вопрос обсудили на совещании в правительстве Татарстана, сообщает пресс-служба главы республики.

О развитии театра главе Татарстана Рустаму Минниханову рассказала министр культуры Ирада Аюпова. Среди основных идей — многофункциональность и трансформируемость помещений, а также коммуникация с юными зрителями в формате игрового взаимодействия, пишет InKazan.ru.

Стратегию развития представила директор ТЮЗа Айгуль Горнышева. Участники совещания также представили варианты исполнения фасадов зданий.

Ранее в марте сообщалось, что в Театре юного зрителя в Омске запланирован первый за 50 лет капитальный ремонт. Проект работ получил положительное заключение негосударственной экспертизы.