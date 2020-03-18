Ученый предупредил о риске заболеть из-за сверхурочной работы в офисе

Достаточно высокую заболеваемость офисных сотрудников можно объяснить недостатком физической активности и влиянием компьютерного облучения. Об этом в среду, 18 марта, рассказал доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

По его словам, влияние также оказывают стрессы, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, высокий уровень напряжения и ненормированный график.

«Также нередко недооценивают и такой катализатор, как плохое качество воздуха в офисах, где он циркулирует целый день, перенося с места на место и от человека к человеку пыль, частички вирусов и бактерий и т.д.», — цитирует Мамедова сайт aif.ru.

Специалист отметил, что чаще всего офисная работа провоцирует ОРВИ, нарушение зрения и сколиоз, однако перечень болезней, которые человек может получить на рабочем месте, значительно шире.

«Так, различные исследования показали, что офисные сотрудники подвержены таким проблемам, как заболевания нервной системы, сердца и сосудов», — уточнил он.

В декабре канадские ученые установили, что риск развития гипертонии из-за сверхурочной работы в офисе повышается, пишет «Москва 24». В исследовании участвовало более 3,5 тыс. офисных работников из трех государственных учреждений Квебека. У тех, кто работал 35 часов в неделю, не наблюдалось никаких негативных последствий для здоровья. А сотрудники, проводившие на работе 41–48 часов в неделю, на 54% были более склонны к скрытой гипертонии и на 42% — к хронической.