Новую спецтехнику закупят для учреждений лесного профиля Орловской области

В Орловской области планируют закупить новую спецтехнику для учреждений лесного профиля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» будут приобретены пять тракторов «Беларус». На эти цели направят 8,6 млн рублей, пишет InfoOrel.ru.

Еще 11 легковых автомобилей закупят для государственных лесных инспекторов. Стоимость нового транспорта составит 5,7 млн рублей.

В конце января сообщалось, что обновление парка лесопожарной и лесохозяйственной техники также запланировано в Карелии. На эти цели в рамках нацпроекта «Экология» направят 48 млн рублей. Акцент будет сделан на приобретение крупногабаритных машин.