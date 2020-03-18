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Курс евро достиг 88 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро на Московской бирже в среду вечером, 18 марта, достиг отметки в 88 рублей.

Как сообщает ТАСС, курс евро к рублю взлетел на 6,15% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Европейская валюта дорожает по отношению к рублю в течение всего дня. 18 марта после открытия Московской биржи она не раз обновляла свои максимальные значения с февраля 2016 года. В частности, трейдеры фиксировали рост до 85 рублей, а потом и до 87 рублей.

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Доллар также дорожает к рублю. После начала торгов он подскочил до 79,22 рубля, а вечером американская валюта преодолела отметку в 80 рублей.

По данным «Интерфакса», доллар остановился на уровне 80,87 рубля. Это максимально допустимый показатель Мосбиржи на 18 марта. На текущий момент, выставление заявок ограничено.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, значительно потеряли в своих позициях акции российских компаний и резко упали цены на нефть.

В частности, 18 марта майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, а цена нефти WTI опустилась ниже $23, чего не происходило с марта 2002 года.

Вместе с тем в Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам. Сейчас в министерстве разрабатывают стратегию инвестиций государственных средств, чтобы максимально эффективно распорядиться этими деньгами.

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