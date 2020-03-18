В Череповце заработают бесплатные секции по русскому хоккею с мячом

Бесплатные секции по русскому хоккею для дошкольников будут открыты на платформе всероссийского проекта «Детям России Образование, Здоровье и Духовность» (ДРОЗД) в городе Череповце благодаря президентскому гранту и поддержке группы «ФосАгро». Об этом говорится в сообщении холдинга, которое поступило «Известиям» в среду, 18 марта.

Автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Череповец» выиграла конкурс Фонда президентских грантов. Проект «Хоккей с мячом на снегу для дошкольников» вошел в число лучших из 9 390 заявок и получит поддержку на сумму более 600 тыс. рублей.

По словам директора «ДРОЗД-Череповец» Андрея Дубровина, в рамках проекта в городе впервые состоятся соревнования по хоккею с мячом на снегу для дошкольников и заработает не менее 10 спортивных секций по этому виду спорта. Чтобы оценить уровень готовности к занятиям, протестируют около 400 ребят. «Это сделано для укрепления здоровья, закаливания, повышения уровня физической подготовки малышей, для воспитания у них соревновательной культуры и стойкого интереса к занятиям спортом», — сказал Дубровин.

В проект входят мастер-классы от профессиональных хоккеистов, обучающие семинары для специалистов и волонтеров, которые работают с детьми. Для десяти череповецких дошкольных образовательных учреждений закупят спортивное оборудование и инвентарь.

Правило бесплатного посещения секций детьми действует для всех секций АНО «ДРОЗД». Частично их профинансирует «ФосАгро», которая является учредителем и партнером движения ДРОЗД.

Проект реализуют совместно с социальными партнерами: управлением образования Череповца, МБДОУ «Детский сад № 102». Комитет по физической культуре и спорту мэрии города также поддержал его.

«Сегодня ДРОЗД играет огромную роль в спортивной жизни города, вносит заметный вклад в популяризацию здорового образа жизни», — считает председатель комитета по физкультуре и спорту мэрии Череповца Александр Мурогин. По его словам, использование в системе физического воспитания детей традиционного русского зимнего вида спорта поспособствует формированию у них «чувства национальной гордости».

«ДРОЗД-Череповец» — участник всероссийского проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)», которая создана в 2003 году. Проект создали, чтобы совместить качественное образование и занятия физкультурой для полноценного духовно-нравственного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.

К данному времени в Кировске, Апатитах, Череповце, Балакове и Волхове работают 77 спортивных секций по 16 видам спорта. В них занимаются спортом более 5,5 тысячи детей. Ежегодно в спортивных турнирах, творческих фестивалях и других мероприятиях ДРОЗДа участвуют более 50 тысяч детей и подростков.