Золотодобытчиков на Колыме осудили за мошенничество с налогами

В Магаданской области два руководителя золотодобывающих предприятий осуждены за совершение мошеннических действий при возмещении налога на добавленную стоимость из федерального бюджета. Нанесенный государству ущерб от их незаконной деятельности в размере 23 млн рублей возмещен государству.

УФСБ России по региону выявило и пресекло пять каналов незаконной транспортировки из региона промышленного золота. Изъято 32,5 кг драгоценных металлов стоимостью около 67 млн рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе управления.

Ранее колымские золотопромышленники установили годовой рекорд по добыче золота. По итогам 2019 года недропользователи Магаданской области добыли 46,36 т желтого металла при годовом плане в 42,7 т. По сравнению с 2018 годом добыча увеличилась на 9,4 т.