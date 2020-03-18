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Золотодобытчиков на Колыме осудили за мошенничество с налогами

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В Магаданской области два руководителя золотодобывающих предприятий осуждены за совершение мошеннических действий при возмещении налога на добавленную стоимость из федерального бюджета. Нанесенный государству ущерб от их незаконной деятельности в размере 23 млн рублей возмещен государству.

УФСБ России по региону выявило и пресекло пять каналов незаконной транспортировки из региона промышленного золота. Изъято 32,5 кг драгоценных металлов стоимостью около 67 млн рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе управления.

Ранее колымские золотопромышленники установили годовой рекорд по добыче золота. По итогам 2019 года недропользователи Магаданской области добыли 46,36 т желтого металла при годовом плане в 42,7 т. По сравнению с 2018 годом добыча увеличилась на 9,4 т.

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