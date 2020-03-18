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Путин вручил награды строителям Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин 18 марта вручил награды строителям Крымского моста.

Монтажнику шестого разряда «Мостоотряда-125» Николаю Зайкову, гендиректору «СГМ-Мост» Александру Островскому и предпринимателю Аркадию Ротенбергу глава государства вручил звезды Героев Труда.

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Электросварщику ручной сварки компании «Мостоотряд-41» Дмитрию Гаврилову, главному инженеру «Мостотреста» Андрею Конных, заместителю главного инженера «Мостотреста» Вячеславу Климову и замгендиректору «Стройгазмонтаж» Леониду Рыженькину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручили монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций «Мостоотряда-6» Владимиру Бажукову, генеральному директору «Мостоотряда-11» Николаю Руссу, электросварщику «Мостоотряда-10» Сергею Кудакову.

Орден Александра Невского президент вручил монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций «Мостоотряда-1» Дмитрию Блинову, оператору гидромолота «Мостоотряда-99» Алексею Юрганову, плотнику-бетонщику «Мостоотряда-22» Владимиру Тарасову и электросварщику ручной сварки «Таганка Мост» Владимиру Воронину.

Указ о присвоении государственных наград за участие в строительстве Крымского моста был опубликован 16 марта.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и Европе — его длина составляет 19 км. Он состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.

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