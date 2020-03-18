Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы для реализации послания
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020–2022 годы для реализации мер из своего послания Федеральному собранию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 18 марта.
Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей, до 19,666 трлн рублей. В 2021 году они вырастут на 556,9 млрд рублей, до 21,19 трлн, а в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.
Расходы государства на реализацию мер из послания главы государства составят за трехлетку 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.
Дополнительные средства потребуются на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы маткапитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тыс. рублей выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.
12 марта Госдума приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России. Профицит бюджета на этот год останется на уровне, запланированном ранее, — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1% — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
В послании Федеральному собранию 15 января российский лидер анонсировал блок социально-экономических изменений в стране. Это касается в том числе индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченных слоев населения.