Черногория дала разрешение на вывоз россиян

Правительство Черногории официально разрешило России вывезти своих граждан, заблокированных в стране после закрытия границы из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое наконец-то спустя уже несколько даже дней после того, как перед ними был поставлен вопрос, дало разрешение на прилет нашего самолета», — цитирует дипломата «Интерфакс».

По данным российского внешнеполитического ведомства, в настоящий момент три борта полностью готовы вылететь за гражданами РФ в Черногорию.

Ранее сообщалось, что россияне, не имеющие возможность покинуть Черногорию из-за закрытия границы, вернутся в РФ 18 марта рейсом «Аэрофлота».

17 марта стало известно, что более тысячи россиян застряли в Черногории из-за решения Подгорицы закрыть границы. Первый вывозной рейс в этот же день не состоялся из-за решения властей закрыть аэропорт.

Местные отели отказались размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса, практически все рестораны в стране закрылись. Таким образом, российские граждане фактически остались на улице. Среди оказавшихся в сложной ситуации людей есть семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные. Последним необходим прием медикаментов, которые в Черногории закончились.

Всего, по данным, Ростуризма, в настоящий момент за рубежом находятся около 100 организованных туристов из России. Всем им рекомендовано заявить о себе в российские консульства и посольства, а также поддерживать связь с туроператорами.

О вспышке пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стало известно в конце декабря. Она произошла в китайском Ухане и за два с половиной месяца охватила 170 стран.

По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли.