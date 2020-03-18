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«Мегафон» предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций

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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
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Российский сотовый оператор «Мегафон» открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для малого и среднего бизнеса (МСП) на ближайший месяц.

Таким образом, компании смогут оставаться на связи с сотрудниками в условиях карантина и перехода на удаленную работу.

Пользоваться платформой для онлайн-видеоконференции можно сразу же после подключения. Это доступно с любого устройства без регистрации. Также не понадобится установка дополнительного ПО, при этом нагрузка на технических специалистов компании не увеличится. «Система позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек единовременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания», -— говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 18 марта.

Платформа для вебинаров позволит провести видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD‑качестве, они рассчитаны для аудитории до 100 человек. Участники вебинаров смогут подключаться к ним через браузер с любого компьютера. Приглашение к участию может быть направлено по SMS.

«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании Наталья Талдыкина.

Чтобы воспользоваться предложением и подключиться, действующим клиентам «Мегафон» следует обратиться к своему менеджеру. Новые клиенты могут оставить заявку на сайте.

Наибольшей популярностью сейчас пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), позволяющее получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Преимущество VDI заключается в скорости разворачивания виртуальных рабочих мест: подготовка облачной инфраструктуры займет не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам — всего несколько минут.

«Мегафон» также предлагает услугу «Звездный номер» для создания собственной горящей линии при выстраивании коммуникации с клиентами. Короткий номер со звездочкой действителен для звонка из любого региона России.

Получить информацию об остальных сервисах для малого и среднего бизнеса, которые помогут оптимизировать работу, можно на специальном портале B2B.megafon.ru.

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