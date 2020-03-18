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Детский центр «Точка роста» появился в селе Воскресеновка на Сахалине

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Центр «Точка роста» для школьников открылся в селе Воскресеновка Тымовского района Сахалинской области. Инициатива реализована в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Центр представляет собой ученический класс, где будут проходить занятия по технологии, математике, информатике и основам безопасности жизнедеятельности. Рядом расположены кабинеты коворкинга с шахматной гостиной и медиазоной. Для занятий закупили современное оборудование — цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование, сообщает ИА SakhalinMedia.

«В этом году планируем открыть подобные центры в школах сел Ясное, Молодежное и Арги-Паги», — отметил глава Тымовского городского округа Сергей Лазарев.

Как стало известно 12 марта, технокласс дома детского творчества появился на базе школы № 1 в Аниве (Сахалин) благодаря проекту «Молодежный бюджет». За эту инициативу проголосовало большинство старшеклассников. В этом году проект планируют расширить.

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