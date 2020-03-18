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В Мордовии контрафактная зарядка телефона убила 10-летнюю девочку

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Фото: Depositphotos
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Причиной смерти 10-летней девочки в Мордовии, получившей осенью 2019 года удар током, стала контрафактная зарядка для телефона. Об этом 18 марта сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местное управление СК РФ.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Ребенок заряжал телефон и получил удар током. Ее обнаружила мать, девочку доставили в больницу, где она и скончалась.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что зарядное устройство не соответствовало стандартам безопасности.

В СК призвали россиян проверить имеющиеся зарядные устройства для выявления контрафактной продукции.

Ранее в сентябре 2019 года в Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну смартфона. Она принимала ванну и пользовалась смартфоном, который в это время стоял на зарядке. В какой-то момент гаджет упал в воду, в результате чего девушка скончалась.

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