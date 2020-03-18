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В Египте около 1,5 тыс. россиян обратились за помощью с выездом

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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В Египте около 1,5 тыс. российских граждан обратились в консульство РФ с просьбой помочь им выехать из страны. Об этом в среду, 18 марта, сообщил руководитель консульского отдела посольства России в Каире Юсуп Абакаров.

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16 марта премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил о прекращении авиасообщения со всеми странами с 19 по 31 марта из-за распространения коронавируса.

В связи с этим Абакаров призвал российских туристов покинуть страну до введения ограничений со стороны Египта. Если возникнет необходимость эвакуации россиян, то, по словам дипломата, решение о способах их вывоза из страны будет принимать Москва.

«Рекомендуем гражданам РФ покинуть Египет до закрытия воздушного пространства, если есть возможность», — цитируют «РИА Новости» Абакарова.

Ранее 18 марта российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о приостановке с 22 по 31 марта полетов в Каир.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. За два с лишним месяца болезнь охватила порядка 170 стран.

Число заразившихся вирусом в Египте, по данным портала Еgyptian Streets, достигло 196 человек.

По данным Worldometer на 18 марта, в мире коронавирусом заразились 204 831 человек, вылечились 82 889 пациентов, а умерли 8272 человека.

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