Читальные залы архивов Петербурга закроют на две недели

В Санкт-Петербурге на две недели закроют читальные залы архивных учреждений. Решение принято в связи с введением в городе режима повышенной готовности в качестве мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба городского Архивного комитета, ограничения начнут действовать с 23 марта. Петербуржцы не смогут попасть в госархив на улице Антонова-Овсеенко и Центральный государственный исторический архив на Псковской улице. Также закроется Центральный госархив историко-политических документов и Центральный госархив кинофотофонодокументов, расположенные на Таврической улице, пишет телеканал «78».

Кроме того, под закрытие попадают Центральный госархив литературы и искусства на Шпалерной и Центральный госархив научно-технической документации на Тамбовской.

До конца этой недели горожанам рекомендуют не посещать читальные залы архивов. С 18 марта сделать заказ также будет невозможно. С заказанными до сегодняшнего дня делами можно будет ознакомиться после открытия учреждений 6 апреля.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.