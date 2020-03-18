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Москвичи смогут увидеть парад планет 18 и 19 марта при ясном небе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители Москвы при ясном небе смогут наблюдать сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной 18 и 19 марта. Об этом 18 марта сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Парад планет — это астрономическое явление, при котором некоторое количество планет оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. В то же время они находятся на небесной сфере более или менее близко друг к другу, пишет НСН. По словам специалистов, если это четыре планеты — это малый парад планет, если шесть — то большой.

«Строго говоря, нас ожидает парад планет «в миниатюре», так как всего три планеты участвуют в этом событии, четвертый участник — Луна», — пишет «Москва 24».

В пресс-службе планетария добавили, что лучше всего это явление смогут рассмотреть жители южных широт России, но при ясной погоде наблюдать за ним смогут и москвичи, отмечает агентство городских новостей «Москва».

17 марта сообщалось, что запуск российского аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года. По словам руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, этот запуск станет первым полетом отечественного корабля к спутнику Земли спустя 45 лет. В 1976 году СССР провел запуск «Луны-24».

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