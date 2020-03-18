Канада запросила у РФ сведения о бывших латышских эсэсовцах

Министерство юстиции Канады попросило Россию передать ему информацию о проживающих на канадской территории бывших членах Латышского легиона СС. Оттава хочет проверить латвийских ветеранов-эсэсовцев на предмет их причастности к военным преступлениям. В минюсте США тоже заявили о готовности рассмотреть сведения России о живущих в Соединенных Штатах бывших латышских легионерах. 16 марта российские историки представили доклад, в котором назвали имена и местонахождение 96 ныне живущих ветеранов СС из Латвии. Велика вероятность, что среди них есть и неосужденные военные преступники. Бойцы Латышского легиона в годы Второй мировой были причастны к множеству карательных акций в занятых немцами Ленинградской и Новгородской областях, в Белоруссии и Польше.