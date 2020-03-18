10-летняя девочка пострадала в ДТП в Волгограде

В аварии с участием такси в Волгограде пострадала 10-летняя девочка. Об этом 18 марта сообщил сайт kp.ru со ссылкой на представителя регионального главка МВД России.

ДТП произошло вечером 17 марта в Красноармейском районе города на Удмуртской улице. Произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и Mitsubishi Lancer. 28-летний водитель «Яндекс.Такси» за рулем отечественного автомобиля двигался в сторону Брестской улицы и в какой-то момент решил пойти на обгон. Во время маневра он столкнулся со встречной иномаркой. В результате пострадала 10-летняя девочка, которая находилась в такси вместе с родными. Медики диагностировали у нее ушибы, сейчас она в больнице под присмотром медиков.

Всего за последние сутки на дорогах Волгоградской области произошло пять серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. 21 водителя поймали пьяным за рулем. Всего было выписано 900 протоколов за нарушение ПДД.